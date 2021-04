De controletoren van London City Airport is vervangen door een digitale controlekamer. Op zich geen opmerkelijk nieuws, behalve dan dat die nieuwe controlekamer 145 kilometer verwijderd ligt van de luchthaven. Met camera's wordt een 360 graden beeld van de luchthaven doorgestuurd. De digitale controlekamer is uniek in de wereld voor een luchthaven van die omvang.