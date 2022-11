In Londerzeel rijdt sinds vandaag een onbemand bestelwagentje van Colruyt. Het vervoert boodschappen tussen een distributiecentrum en een afhaalpunt. Zo'n test op de openbare weg is een primeur in ons land. Maar in Estland, waar het wagentje gemaakt wordt, is zo'n boodschappendienst zonder chauffeur al heel gewoon. Colruyt wil nu uitzoeken of dat in ons land ook mogelijk is.