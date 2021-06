Het proces-Arco is gestart voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. De zaak zal 5 zittingsdagen duren. Ze is ingeleid door advocatenkantoor Deminor, dat een kleine 2.200 Arco-coöperanten vertegenwoordigt. Zij zeggen misleid te zijn door Arco en Belfius. Ze wisten niet dat ze hun geld belegden in risicovolle aandelen. Het vonnis kan munitie zijn voor de rest van de bijna 800.000 gedupeerden, om nog iéts van hun investering terug te zien.