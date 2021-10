In Brussel is vandaag de langverwachte rechtszaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo gestart. De arbeidsrechtbank moet oordelen of de koeriers van Deliveroo werknemers of zelfstandigen zijn. De uitspraak kan verregaande gevolgen hebben voor de vele platformbedrijven in ons land. De VUB komt na een onderzoek alvast tot de conclusie dat de werkomstandigheden van de maaltijdbezorgers erg penibel en onzeker zijn.