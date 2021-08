Biocartis waarschuwt dat z'n productiecapaciteit de komende weken aanzienlijk lager ligt, door de brand van afgelopen weekend. Die heeft een productiegebouw beschadigd en een magazijn in de as gelegd. Veel basisproducten zijn in rook opgegaan, net als een voorraad van z'n cartridges. Dat is de inkomstenbron van het Mechelse biotechbedrijf. Met Idylla, het volautomatische minilabo van Biocartis, kunnen ziekenhuizen bepaalde kankers of een coronabesmetting opsporen, afhankelijk van de cartridge die ze in het toestel stoppen.