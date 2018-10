Prof Matthijs: "Europa paaien met voorlopige twaalfden"

Eigenlijk voldoet de Belgische begroting niet aan de Europese regels: ons tekort is té groot. Begrotingsspecialist Herman Matthijs doet daarom een opmerkelijk voorstel: de regering Michel zou met voorlopige kredieten kunnen werken in haar laatste jaar van de legislatuur. Zo vermijden we dat het begrotingstekort verder oploopt.