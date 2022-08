De Europese Unie heeft alles in huis om de economische schok ten gevolge van de hoge energieprijzen snel te boven te komen. Die optimistische inschatting maakt economieprofessor Willem Sas dit weekend in Trends Summer Talk. Het is tijd voor een hernieuwde Europese samenwerking op het vlak energie, zegt Sas, net zoals 70 jaar geleden de EGKS werd opgericht, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.