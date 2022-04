De Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep en een reeks andere partners slaan de handen in elkaar voor een uniek waterbevoorradingsproject. Ze willen water uit suikerbieten opslaan en zuiveren tot drinkwater. Jaarlijks zouden zo 10.000 gezinnen bevoorraad kunnen worden. Het project is een manier om de waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken.