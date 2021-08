De initiatiefnemers van de populaire Facebookgroep Promojagers lanceren een online kortingsplatform en een app. Daarmee willen ze in het najaar de taalgrens oversteken, en volgend jaar ook in Nederland actief worden. Hun platform bundelt kortingen uit gedrukte folders en in winkels, met online kortingscodes en prijsverlagingen op websites. Al tienduizenden Belgen zijn er lid van.