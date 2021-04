Het Gentse agrotechbedrijf Protealis haalt 6 miljoen euro startkapitaal op. Met dat geld ontwikkelt en commercialiseert het sojarassen, die renderen in onze streken. Soja met veel eiwitten, die interessant zijn voor voedingsbedrijven. Eiwitrijke soja wordt nu nog massaal in Europa ingevoerd, vooral uit Zuid-Amerika. Maar in de toekomst zal dat misschien niet meer nodig zijn.