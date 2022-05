Het is deze maand Vlaamse Algen Maand. Dat is een nieuw initiatief van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Ze wil daarmee de toonaangevende rol van Vlaanderen binnen het algenonderzoek in de verf zetten. Wereldwijd groeit de vraag naar de eiwitrijke, voedzame organismen. Wij gingen langs bij het familiebedrijf Proviron dat een baanbrekende technologie heeft ontwikkeld om microalgen te produceren.