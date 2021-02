Een zwarte dag voor Proximus dat ondanks behoorlijke prestaties in 2020 toch werd afgestraft met een koersdaling van 11%. CEO Guillaume Boutin wil het komende jaar de IT transformatie en de uitbreiding van het glasvezelnetwerk versnellen. Die investeringen zullen de winst voor 2021 met wellicht 4% doen krimpen. Dat was niet naar de zin van de aandeelhouders. Aan het dividend van 1,2 euro per aandeel wordt nochtans niet geraakt.