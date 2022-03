Proximus richt een expertisecentrum op gewijd aan artificiële intelligentie, onder de naam "Ada". Het zal ook de kennis rond cyberveiligheid bundelen. Het nieuwe filiaal gaat in april van start en zal in eerste instantie werken voor de bedrijven binnen de Proximus-groep. 50 experten bundelen hun kennis, maar de bedoeling is om dat aantal de komende drie jaar op te trekken tot 150.