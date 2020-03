Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, heeft z'n stategisch plan voorgesteld op een virtuele Capital Markets Day. Proximus wil als eerste grote telecomspeler 5G aanbieden aan z'n klanten, in een light-versie. Zoals verwacht versnelt de operator ook z'n investeringen in z'n glasvezelnetwerk. Het coronavirus zorgt wel voor tegenwind, zelfs in deze sector.