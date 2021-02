Proximus lijft z'n joint-venture BICS volledig in. BICS verbindt de netwerken van meer dan 700 telecomspelers wereldwijd met mekaar. Omdat het zo'n cruciale schakel is, werd het bedrijf jaren geleden gehackt door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Zo konden ze massaal telefoonverkeer afluisteren. Proximus wil BICS inlijven omdat het groei ziet in diensten in de cloud en rond digitale identiteit.