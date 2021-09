Het beursgenoteerde Proximus is niet alleen de grootste telecomoperator van ons land, het is ook één van de belangrijkste kunstverzamelaars. De 'Proximus Art Collection' viert z'n 25ste verjaardag en daarom kunnen liefhebbers ze vanaf dit weekend gaan bewonderen in de Proximus-torens. Met Belgische en internationale topnamen. Van Panamarenko tot Warhol.