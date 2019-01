Proximus-top bij premier voor uitleg herstructurering

Na geruchten over een zware herstructurering bij Proximus is de top van het telecombedrijf naar de Wetstraat geroepen voor meer uitleg. Proximus zou bijna 2.000 medewerkers willen laten afvloeien, om zich voor te bereiden op grote veranderingen in de telecomsector. Morgenvroeg zal het bedrijf de details van haar hervormingsplan publiek maken.