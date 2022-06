Het Atomium in Brussel is vanochtend aangesloten op het glasvezelnetwerk van Proximus. Het iconische gebouw symboliseert hiermee de miljoenste fiberaansluiting in ons land. Proximus wil tegen 2028 minstens 70 procent van de bevolking toegang geven tot een breedbandverbinding via glasvezel. Dat moet de verdere digitalisering van ons land helpen versnellen. Het gaat om een investering van meer dan 5 miljard euro.