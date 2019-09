Proximus zet vaart achter de opvolging van Dominique Leroy als CEO van het bedrijf. Vrijdag is ze weg, maar morgen al wordt de procedure om haar te vervangen opgestart. Dat is gebleken tijdens de hoorzitting in de Kamer over het telecombedrijf. Daar is ook gediscussieerd over het loon van die toekomstige CEO. Er zouden zich al 20 kandidaten gemeld hebben.