Het verdict is gevallen bij Punch Powertrain: 188 banen staan op de tocht. Dat is bijna één op de vijf jobs. Dat heeft de directie bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Maar mogelijk is de herstructurering daarmee nog niet voorbij. In september kan nog een tweede ontslagronde volgen, onder meer in de afdeling onderzoek & ontwikkeling.