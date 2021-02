Het is een triest moment voor een luchtvaartmaatschappij om nu een verjaardag te moeten vieren. Maar voor Qatar Airways is het niet anders. Tien jaar geleden is het dat de luchtvaartmaatschappij van het gelijknamige emiraat voor het eerst neerstreek op Brussels Airport. En nu, ondanks de coronacrisis, biedt ze nog altijd vijf vluchten per week aan vanop Brussel.