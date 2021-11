Het zit ertegen in de Brusselse regering. En wel over de geplande omvorming van de A12 in een groene stadsboulevard. Een plan dat Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt heeft voorgesteld. Daarin zal het verkeer dat vanaf de A12 Brussel binnenrijdt van drie rijstroken naar één moeten. Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet vindt dat de Vlamingen koeioneren. Ook ondernemersorganisatie Voka en mobiliteitsorganisatie Touring steigeren.