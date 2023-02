De afgelopen 15 jaar hebben opleidingscentrum Portilog en uitzendkantoor Randstad al ruim 1.500 mensen opgeleid om in de Antwerpse haven te werken. Via specifieke scholingsprogramma's kunnen kandidaten snel naar een havenbaan worden toegeleid. En dat is nodig: grote havenbedrijven zoeken jaarlijks honderden nieuwe werkkrachten.