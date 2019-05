Een kerosinetaks invoeren in de Europese luchtvaartsector zou z'n CO2-uitstoot met 11 procent doen dalen. Net als het aantal banen in de sector. Op de algemene tewerkstelling en economie zou er evenwel geen impact zijn. Dat staat in een gelekt rapport van de Europese Commissie. De milieu-ngo Transport & Environment is er mee naar buiten gekomen.