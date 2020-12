België sluit 2020 af met een recordaantal actieve bedrijven: maar liefst 1.522.000. Dat komt omdat er een pak minder faillissementen en stopzettingen waren - amper 7.500 bedrijven gingen dit jaar failliet. Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Toch is dat geen goed nieuws: maar liefst één op de vijf bedrijven is momenteel virtueel failliet - ze overleven enkel door de steunmaatregelen van de overheid. Analisten verwachten dan ook een piek aan faillissementen in 2021.