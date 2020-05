Nooit eerder heeft Recupel in ons land zoveel elektronische apparaten en lampen ingezameld als vorig jaar: 't gaat om 44 miljoen stuks, 4,4% meer dan in 2018. Ook Smartloop, het nieuwe inzamelkanaal voor bedrijven, kende een vlotte start. Recupel zet ook in op artificiële intelligentie om het sorteerproces verder te verfijnen.