De digitalisering maakt een spectaculaire sprong vooruit. Telecomoperator Telenet zag ons internetgebruik tijdens de coronacrisis exploderen. Afgelopen dinsdag piekte het internetverkeer op 3 terrabit per seconde. Daarmee hebben we de piek die voorspeld was voor 2022 nú al bereikt. Maar niet alleen hebben we dit jaar 83% meer videocalls gedaan, we telefoneren ook als nooit tevoren.