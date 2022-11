Vandaag en gisteren ging in New York de duurste kunstcollectie ooit onder de hamer. Ruim 150 werken van de in 2018 overleden Microsoft-oprichter en multimiljardair Paul Allen, meesterwerken van ondermeer Cezanne, Gaugain, Seurat en Van Gogh. Vooraf had veilinghuis Christie's er al een bedrag van 1 miljard dollar op geplakt. Maar alleen nog maar de eerste veilingdag leverde al anderhalf miljard op. De opbrengst gaat naar het goede doel.