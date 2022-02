Voor wie naar werk zoekt of van job wil veranderen zijn er een recordaantal vacatures. Die krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers ook om soepeler te zijn in hun profielvereisten. 'De tijd van de ideale kandidaat voor een vacature, is voorbij.' Dat zegt Herman Nijns, de CEO van Randstad België en Luxemburg, dit weekend in Trends Talk. Werkgevers moeten clichés en vooroordelen overboord gooien. En ze zullen ontdekken dat een profiel dat op het eerste zicht niet uitverkoren was, toch een uitstekende werknemer blijkt.