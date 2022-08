Tout Bien, de biercreatie van social media-fenomeen Average Rob, ligt vanaf deze week in de rekken bij supermarktketen Delhaize. De verdeler ervan is Jet Import, en die kennen we vooral als invoerder van Red Bull in ons land. Het bedrijf zit ondermeer achter de opvallende helm van wielerfenomeen Wout Van Aert. De gewiekste marketeers van Jet Import zijn voortdurend op zoek naar nieuwe trends en opportuniteiten.