Refundit helpt buitenlandse toeristen bij het tax-free shoppen

Tax free shopping volledig digitaal maken. Daar is de Israëlische start-up Refundit mee bezig. Het bedrijf heeft een app ontwikkeld die in België wordt uitgetest. Refundit is opgericht door Uri Levine, de mede-oprichter van verkeersapp Waze. En door Ziv Tirosh, die eerder geld verdiende met bio-pesticiden voor de landbouw.