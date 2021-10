Premier De Croo heeft in het parlement zijn beleidsverklaring voorgesteld. Volgend jaar gaat de regering zo'n tweeënhalf miljard euro bezuinigen. Tegelijk voorziet de regering maatregelen om de hoge energieprijzen te milderen. Zo krijgen de armste gezinnen een winterkorting van 80 euro bovenop een verlenging van het sociaal tarief. En er komt een energienorm om de prijzen in lijn te houden met die van de buurlanden. Tegelijk zet de regering stevig in op een ander domein : de hervorming van de arbeidsmarkt.