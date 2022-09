De regering-De Croo heeft in de late namiddag een akkoord bereikt over financiële steun aan burgers en bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Een groot aantal gezinnen kan nog dit jaar rekenen op zo'n 400 euro korting op de energiefacturen. De regering voert daarbij wel inkomensgrenzen in. Ook voor zelfstandigen en bedrijven is extra steun voorzien, net zoals tijdens de coronacrisis. Met ondermeer een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid, fiscale kortingen en verschillende vormen van uitstel van betaling.