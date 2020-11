De federale regering beloofde er snel werk van te maken en ze voegt daad bij woord. Er is een akkoord over een nieuwe effectentaks, ook wel de rijkentaks genoemd. Voortaan zullen effectenrekeningen van 1 miljoen euro en meer belast worden aan 0,15%. Minister van Financiën Van Peteghem spreekt over een solidariteitsbijdrage, waarmee hij 420 miljoen euro hoopt binnen te halen. Geld dat naar de zorgsector zou vloeien.