De grootste en delicaatste werf ooit in ons land in goeie banen leiden: de ontmanteling van onze kerncentrales. Dat is de opdracht van een taskforce die de ministers van Energie, Binnenlandse Zaken en Werk hebben opgericht. Ze moet niet alleen waken over de veiligheid van de hele operatie, maar op de ontmanteling ook een nieuwe economische sector bouwen die daarna zijn knowhow kan exporteren.