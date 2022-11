Witte rook uit de Wetstraat: de Vivaldi-regering is het eens geraakt over de lonen en de welvaartenveloppe. Vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien kwamen daar zelf niet uit. En moeten zich nu buigen over het verzoeningsvoorstel van de regering. Opvallend in het voorstel: een deel van de welvaartsenveloppe, bedoeld voor de laagste uitkeringen gaat naar de minimumlonen. Zo wil de regering een werkloosheidsval voorkomen. Een loonsverhoging zit er de komende twee jaar niet in. Alleen bedrijven die hoge of uitzonderlijk hoge winst maakten kunnen hun personeel een energiepremie toekennen, tot maximaal 750 euro.