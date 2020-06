De Belgische regering pompt 25 miljoen in grondafhandelaar Aviapartner. Het gaat om een lening die omgezet wordt in aandelen als Aviapartner ze niet terugbetaalt na 6 jaar. Het bedrijf stelt 1.800 mensen te werk op verschillende luchthavens in ons land. Op Brussels Airport is Aviapartner nog de enige afhandelaar voor passagiervluchten na het recente faillissement van Swissport België. Een opmerkelijke gang van zaken, waarvoor minister van Financiën De Croo vanmiddag op het matje geroepen werd in het parlement.