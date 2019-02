Regering steunt omstreden sociaal akkoord

Vanmiddag zijn de vakbonden en werkgevers hun ontwerp van loonakkoord gaan voorleggen aan de regering in lopende zaken. Die heeft positief gereageerd, is na afloop te horen. Op 27 maart hoopt de regering rond te zijn met de koninklijke besluiten en wetswijzigingen om het loonakkoord in werking te laten treden. Dat kan zodra de achterban van de sociale partners z'n goedkeuring geeft.