De federale regering heeft na lang zoeken een akkoord bereikt om de torenhoge energiefactuur te verlichten. Er komt een tijdelijke BTW-verlaging op elektriciteit en elk gezin krijgt een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro. Er is ook een akkoord om de koopkracht van de lagere inkomens te verhogen via een minitaxshift. De oppositie schiet met scherp. Too little, too late, luidt de kritiek.