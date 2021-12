Na de verstrenging van de coronamaatregelen vorige week is de regering het nu eens geraakt over een nieuw pakket aan steunmaatregelen voor de getroffen bedrijven. Een deel van de bestaande maatregelen wordt verlengd tot 31 maart, waaronder de belangrijkste het regime van de tijdelijke werkloosheid is. Daarnaast zijn gerichte maatregelen voorzien voor de horeca en de evenementensector.