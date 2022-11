De federale regering bespreekt vrijdag een eenmalige en vrijwillige premie waarover werknemers en werkgevers akkoorden kunnen sluiten in sectoren die goed boeren. De premie maakt deel uit van een bemiddelingsvoorstel na het mislukte loonoverleg tussen werkgevers en vakbonden. Eigenlijk willen de vakbonden vrije loonsonderhandelingen, zodat lonen bovenop de index kunnen stijgen in bedrijven en sectoren die het goed doen. Maar volgens de werkgevers is daar geen ruimte voor wegens de hoge energie- en loonkosten.