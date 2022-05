Als werknemers dan toch naar kantoor moeten, dan willen ze dat kantoor liefst zo dicht mogelijk bij huis. Vastgoedspeler IWG speelt daarop in. De multinational is van plan flexibele kantoorruimtes in te richten in Belgische supermarkten. Hij voert daarover gesprekken met Belgische retailers. Het plan past in de verdere verankering van IWG in België, bekend van de co-workingkantoren Regus en Spaces. De komende vijf jaar wil IWG tweehonderd extra flexibele kantoorruimtes openen in ons land.