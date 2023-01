In december bedroeg de inflatie in de Belgische supermarkten maar liefst 20 procent. Een pak meer dus dan de algemene inflatie, zo berekende consumentenorganisatie Testaankoop. Dat komt door de energiecrisis, dure grondstoffen en de stijgende loonkosten. Voedingsproducenten passen daardoor hun prijzen aan. Met als opmerkelijke uitschieters aluminiumfolie, diepvriesfrieten en spaghetti. Drie producten die in een jaar tijd zowat de helft duurder zijn geworden.