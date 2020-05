Renault gaat wereldwijd 15.000 banen schrappen. Eén derde daarvan in Frankrijk. Dat moet een bezuiniging van ruim twee miljard euro opleveren. Door de coronacrisis is de vraag naar nieuwe auto's ingestort. Al verkeerde de autobouwer ook daarvoor al in zwaar weer. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd en te weinig efficiënt gewerkt, klinkt het.