Het West-Vlaamse Renson, dat ventilatie, zonwering en terrasoverkappingen produceert, opent z'n nieuwe openluchtsite NOA. In dat landschapspark verbindt Renson z'n eigen producten aan 30 verschillende merken, waaronder fabrikanten van tuinmeubelen, zwembaden of lichtschakelaars. Ondermeer via NOA moet het outdoorsegment bij Renson met jaarlijks minstens 15% stijgen. De nieuwe site en bijhorende fabriek zijn goed voor 150 nieuwe arbeidsplaatsen.