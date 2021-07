In de eerste helft van dit jaar heeft een recordaantal ondernemingen via Euronext Brussel zijn kapitaal verhoogd. 32 bedrijven haalden samen 2,3 miljard euro op; en dan vooral biotech-en vastgoedbedrijven. De kleine belegger blijft erg actief op de Brusselse beurs. De topman van Euronext wil hen aanmoedigen om vooral in kleinere bedrijven te investeren en herhaalt zijn oproep aan de overheid om de roerende voorheffing gericht te verlagen.