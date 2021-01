Vandaag is in Brussel het programma Revival gelanceerd. Een coachingtraject waarmee men failliete ondernemers wil helpen om het faillissement te verwerken en nadien professioneel terug recht te krabbelen. Het programma is een initiatief van de stichting Pulse Foundation, die werd opgericht door enkele rijke Belgische families. Ze wil ermee het taboe rond faillissementen doorbreken.