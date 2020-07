Het Leuvense onderzoekscentrum imec heeft een baanbrekende chip ontwikkeld die de wereld van de artificiële intelligentie op haar kop zet. De chip is zo energie-efficiënt dat ze zal kunnen worden ingebouwd in bijvoorbeeld smartphones of smartspeakers. Daardoor moeten de data niet meer eerst naar de cloud worden gestuurd, wat beter is voor de privacy, de veiligheid en de verwerkingssnelheid.