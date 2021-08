Bedrijven die niet inzetten op het robotiseren van repititieve taken, dreigen hun concurrentiepositie kwijt te spelen. Maar kleinere bedrijven hebben vaak niet de financiële middelen voor de dure aankoop van robots. In Silicon Valley werd een nieuw financieringplan uitgewerkt. Voortaan kunnen bedrijven een robot huren, die ze betalen zoals een werknemer: naar de uren dat hij ingeschakeld wordt. Het verhuurbedrijf staat in voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van de robot.