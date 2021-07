De Koreaanse hout- en palmoliereus Korindo verliest het FSC-duurzaamheidslabel op z'n hout. Het gevolg van een kaalkap van tienduizenden hectare kostbaar tropisch regenwoud in Indonesië. Het is opnieuw een ontbossing-schandaal waarbij de palmolieindustrie betrokken is. Bijzonder jammer, zo reageert het Belgische palmoliebedrijf Sipef, want palmteelt kan wel degelijk duurzaam.